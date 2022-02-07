政Whats噏：玄學家料梁天琦或離港　周庭2028年再有入獄風險

上月最令政界關注嘅事件，可以話係前「本土民主前線」發言人梁天琦終於刑滿出獄，佢喺2016年大年初一晚捲入旺角暴動案被捕，及後喺2018年6月被判監6年，外界預料佢日後將轉趨低調。至於前香港眾志成員周庭因2019年參與及煽惑包圍灣仔警察總部嘅未經批准集結，前年被判監10個月並喺舊年中出獄後亦少出現喺公眾眼前。東網早前就邀請咗玄學家陳法齊，預測包括兩人在內嘅虎年運程，預料梁天琦未來或會離開香港，周庭就可能喺2028年或2029年再有入獄風險添啊！

陳師傅話30歲嘅梁天琦仍有號召力，之不過就「好隱藏、屬暗拱」，係一啲不為人知嘅力量，原則上到49歲前都仲有好大嘅影響力。至於會否再活躍於政壇呢？佢就話梁或要等到2029年左右，先會再敢就政治議題發表多一啲政治睇法。佢亦提到梁今年嘅工作運麻麻，更會惹小人事非，而2026年亦要小心健康。梁喺內地出世，及後隨母親移居香港定居，陳師傅就話梁人生最少經歷兩次大型移民，料梁未來再有機會離開香港。

至於周庭，陳師傅就話現時25歲嘅周八字屬水泛木漂，喺39歲之前都係「面個浸好睇唔好用，底個浸有苦自己知」，雖然名聲依舊，或會繼續獲得國際榮譽，但強調呢啲名譽只係虛名、無意思，仲話愈獲獎愈出事。

咁周庭今年工作會有咩發展？陳師傅預料佢今年生活相對算穩定，佢會獲熟人介紹工作，工作性質似乎同文書方面有關。至於2028年係咪真係有風險再次入獄呢？陳師傅就話一切取決於佢喺依家嘅局勢，係咪仲選擇做自己想做嘅事喇！

講到周庭嘅戰友、前香港眾志秘書長黃之鋒涉及3宗案件正服刑，佢亦因前年參與民主派「35+」初選，涉違《港區國安法》，案件仍待審理。陳師傅就話，相信黃仲要坐多一段時間，如錯過咗2023年保釋外出機會，就要等2028年先可以出返嚟，更指黃若要重返政壇，睇怕都要等到49歲或以後喇！健康方面，佢就話黃精神壓力大，腸胃會較差，今年近視亦會加深喎。

至於2014年違法佔領行動(佔中)發起人之一戴耀廷，佢同樣因35+初選案而被控串謀顛覆國家政權罪，依家至去年初還押至今。陳師傅話戴嘅政治能量已大跌，加上今年「官殺重」會被睇得好緊，所以經常處於高壓情況，精神壓力會好大。佢又話，即使戴有機會獲准保釋，亦需要謹言慎行啊。之不過，陳師傅話上述預測都只係單純命理分析，並唔涉及政治立場。睇嚟實際情況會係點呢，都視乎佢哋嘅造化喇！