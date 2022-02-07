斷供菜肉網傳豆苗過百蚊斤　超市貨架無菜賣　市民憂禁足令趕掃貨

本港疫情大爆發，衞生防護中心今日(7日)公布有中港司機確診，多架中港車滯留文錦渡關口，令載有蔬菜、肉類等鮮活食物的貨車未能到港，意味本港蔬菜、鮮肉等供應或現危機。網傳有菜芯苗1斤50港元，與豆苗相似的豆胚則賣至1斤128港元，較以往漲價1倍，而沙田、深水埗超市有菜架被「清空」，惟灣仔的街市未有出現搶購，惟有菜販指現時正賣存貨，影響或在今後浮現，亦有檔販指市民擔心大廈隨時中招要「被禁足」，而多買了菜肉。

東網記者今(7日)巡視灣仔道街市，人流眾多，大多蔬菜亦有供應，未有出現「天價菜」，但有菜檔限購銀川菜芯，1斤18港元只限買1份，菜販廖太指來貨價上升2、3成，自己亦是「加少少價」出售，客人見加價亦未有大手買入，惟有菜販指一向會把多出來的蔬菜儲放在發泡膠內，現正在售賣早前的存貨，料關口要封閉數天，對供貨影響才會浮現。

豬肉檔販黃小姐指，消息暫未影響供應，客人亦未因而入貨，反而最近因政府要求多幢大廈進行強制家居檢疫，居民被禁足未知何時獲放行，故有市民因而買多了豬肉，做好準備。

另一邊廂，上環德輔道中的惠康超市貨架已無蔬菜售賣，但同一貨架上的生果則未「渴市」。市民馮女士坦言，菜是較以往貴，大約貴2、3元，但「無辦法，都要食菜」，只好把現時買下的菜分數天吃。另在沙田、深水埗的超市，大部分蔬菜架上都已無貨，只剩下少量西芹、青椒等等，豆苗、菜心等已賣清。