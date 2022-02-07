政Whats噏：擬被踢出民主黨　蘇逸恒潛水英國染疫

民主黨黨員蘇逸恒早前違反黨規，以個人名義擅撐立法會候選人後，「潛水」多時去向未明。但佢今日(7日)就喺社交平台貼文，仲自爆雖然接種咗疫苗仍染疫，之不過病徵就好輕微，再做檢測後結果係冇染疫。不過，仔細啲睇，佢份檢測報告結果喺由NHS發出，即喺國民保健署 (National Health Service)嘅縮寫，屬於英國嘅公營醫療服務機構，睇嚟佢已經低調離港，仲到咗英國生活喎。

蘇逸恒喺文中紀錄自己染疫嘅感覺，指自己上周三(2日)感覺喉嚨有點癢，之後嗰幾日都有咳嗽、流鼻水同鼻塞情況，最終喺2日後確診。佢亦都形容病徵比較似輕微冷傷風，談不上感冒，仲指自己已經打咗3針。而佢話今日嘅檢測結果已經冇染疫嘞，但佢都提醒打針有風險，所以長者、長期病患同部分不適而接種疫苗嘅人都要小心為妙。

之不過，佢仲上載咗自拍照同一張由NHS發出冇染疫嘅證明書，間接反映佢離開咗香港，而文中亦都無提及自己正被黨中委調查嘅事，睇嚟佢都已經唔在意嘞！

民主黨近年因未來去向鬧分歧，其中有中委會成員早前已退黨，該黨中委會本月中亦將就副主席梁翊婷同黨蘇逸恒黨籍，同埋「元老」李華明違黨規擅自支持立法會候選人，分別被革除及凍結半年黨籍嘅建議作表決。