物業管理業監管局發出逾6000牌照　臨時物管照佔約40%

物業管理業監管局主席謝偉銓今日(7日)發表網誌指，物管業發牌制度自2020年8月實施約一年半以來，監管局已發出超過6千多個物管人及物管公司牌照，其中正式物管人及物管公司牌照約佔60%，而臨時物管人牌照約佔40%；而3年過渡期已過一半，呼籲業界盡快申領牌照，以免影響服務運作。

謝的網誌提到，發牌制度下的過渡期於2023年7月底完結。監管局預計，大部分物管公司將於未來18個月提交牌照申請，若局方於短時間內或過渡期臨近完結時接獲大量申請，會對審批工作構成壓力，影響進度。

網誌指，如物管公司遞交資料不完備或未能完全符合準則，有機會未能趕及在過渡期完結前獲發牌照，除可能引致公司於過渡期完結後未能無縫提供物管服務外，更會影響相關服務使用人士的日常工作，呼籲業界把握時間，於過渡期內盡早申領牌照。

謝同時發表農曆新年賀詞，感謝前線物管業從業員於疫情期間緊守崗位，讚揚他們對防疫抗疫有貢獻，並祝市民及物管業人身體健康、疫境自強等，冀各人齊心協力為香港未來發展努力打拼。