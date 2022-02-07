政Whats噏：陳志豪歐洲染疫　飛機都上唔到

本港第5波疫情大爆發，外國疫情同樣嚴重，有唔少身於外國嘅港人都感染新冠肺炎病毒。將軍澳北分區委員會副主席陳志豪(Victor)今晚(7日)喺Facebook發文，稱自己感染咗新冠病毒，但佢依家人在國外，所以未能回港。

Victor話農曆新年前因為家庭原因前往歐洲，期間無乜社交，喺公眾場所都有佩戴口罩，點知新冠病毒防不勝防，竟然都中招喎。佢話因為身處本港禁飛嘅國家之一，惟有計劃先返內地隔離21日，再用回港易機制回港，所以要接受核酸同埋血清檢測。佢原先今日就可以答飛機返內地，點知上機前無幾耐先收到檢測結果指佢感染病毒。佢嘅機票都因為時間太緊迫而無法轉讓，當中用咗佢3萬幾港元啊！

已經打咗兩針疫苗嘅佢一直都無病徵，只能話比較容易疲倦。佢又話仲有好多港人滯留喺被禁飛嘅國家入面，可惜政府無人幫到佢哋，好多人都惟有選擇先返內地隔離，再回港，但係返內地嘅機票亦都唔易買。佢話外地港人其實唔介意接受長啲時間嘅隔離或者更嚴格嘅檢測，只係希望可以有個門路返香港，但依家就好似被遺棄。最後佢話希望可以快啲康復，會再尋求意見睇吓幾時再做檢測，希望檢測重新顯示陰性，平安順利返嚟咁話喎。