伊利沙伯醫院深切治療部停收新症　17員工被列密切接觸者

本港新冠疫情嚴峻，多名醫護人員染疫或被列為密切接觸者。醫管局表示，伊利沙伯醫院深切治療部有17名員工被列為密切接觸者，深切治療部會暫停接收新症，而深切治療部內原有病人不受影響，醫院會按實際情況在聯網內進行病床調配。

另外，有15名醫院職員因家居或社區接觸而確診或初步確診，包括屯門醫院一名醫生；於威爾斯親王醫院、伊利沙伯醫院、葵涌醫院、明愛醫院、北大嶼山醫院及律敦治醫院工作的6名護士；以及於威爾斯親王醫院、大埔醫院、天水圍醫院、明愛醫院及仁濟醫院工作的8名病人服務助理、運作助理及文員。

上述員工已獲安排送院作隔離治療，有關醫院已按需要進行接觸追蹤及安排清潔消毒工作，相關員工在工作期間有佩戴合適個人防護裝備，沒有病人被列為密切接觸者。部份上述員工曾於沒有佩戴口罩的情況下，與其他員工一起進食或交談，有27名員工被列為密切接觸者，需要接受檢疫安排。

醫院管理局又公布四宗經入院篩查發現病人確診個案，涉及伊利沙伯醫院外科病房一名67歲男病人，昨日(6日)經入院篩查檢測中招。有關病人現時正接受隔離治療，情況穩定。醫院感染控制組進行接觸追蹤調查，同房另一名男病人被列作密切接觸者，會接受隔離檢疫。

威爾斯親王醫院骨科病房一名84歲男病人昨日經入院篩查檢測結果驗出病毒，現正接受隔離治療，情況穩定。醫院感染控制組進行接觸追蹤調查，7名病人與該病人入住同一病格，被列為密切接觸者，會接受隔離檢疫。另外，有3名員工為該名病人進行檢測或護理時，未有佩戴合適護目裝備而被列為密切接觸者，會接受檢疫。

博愛醫院急症科病房一名49歲女病人昨日經入院篩查檢測結果中招，病人正接受隔離治療，現時情況穩定。醫院感染控制組進行接觸追蹤調查，與該名病人入住同一病格的5名病人被列為密切接觸者，會接受隔離檢疫。

屯門醫院婦產科一名27歲女病人昨日經入院篩查檢測，列初步個案，病人正接受隔離治療，現時情況穩定。醫院感染控制組進行接觸追蹤調查，與該名病人入住同一病格的4名病人被列為密切接觸者，會接受隔離檢疫。