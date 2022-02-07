黃大仙觀塘及九龍城多廈污水驗出新冠病毒　相關住戶須強檢

因應在黃大仙、觀塘及九龍城的污水檢測到呈陽性的結果，政府今日(7日)公布，引用《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》(第599J章)刊憲，要求於上述地區的住宅接受強檢。受影響範圍包括黃大仙慈康邨康健樓、康秀樓、康德樓、康潤樓與康添樓；鳴鳳街20至64號(雙數街號)、鳳凰大廈、翠鳳街1至68號、沙田坳道與沙田坳邨一帶；慈雲山慈樂邨(二期)樂信樓與樂仁樓；觀塘油麗邨豐麗樓；以及九龍城德朗邨德瑤樓、德瓏樓與德瑩樓。

另外，為跟進在黃大仙、深水埗、西貢、觀塘及元朗的污水檢測結果，民政事務總署將會由明(8日)起，陸續向黃大仙蒲崗村道117至165號、毓華里1至59及6至30號與毓華街40至80A；深水埗富昌邨富誠樓、富良樓、富萊樓、富凱樓與富怡樓；西貢北港、西貢市中心、對面海一帶；油麗邨雍麗樓、卓麗樓、雅麗樓、頤麗樓、逸麗樓、秀麗樓、碧麗樓與智麗樓，以及元朗朗屏邨一帶的住戶、清潔工或物業管理員工派發3套快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。