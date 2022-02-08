逾半受訪劏房戶　冇申領綜援職津

根據最新的《2020年香港貧窮情況報告》數字反映，恒常現金政策介入後，貧窮人口仍逾121萬人，貧窮率為17.3%。有團體訪問劏房住戶發現，受訪住戶除經濟狀況較差外，亦對社會福利缺乏認知，合資格的受訪住戶之中，分別有50.6%及52.7%沒有使用綜援及職津。項目負責人建議，改善社會福利資訊的傳播渠道及透明度，長遠應研究建立例如同步申請等的一站式機制。

香港社會服務聯會從去年6月1日至12月21日期間，透過全港57間為劏房家庭提供服務的社會服務單位，以問卷調查形式訪問劏房住戶，共收回1,389份有效問卷，而恒常現金政策介入後的貧窮率為41.8%，較官方統計的17.3%為高。

調查發現，受訪者對社會福利缺乏認知，7.7%表示沒有聽過任何社會保障，例如綜援；只有24.2%聽過所有社會保障制度；亦有32.9%稱沒有聽過任何社會服務，例如長者服務；60.5%受訪者只聽過最少一項社會服務，而當中29.4%表示對服務有需要，但沒有申請。

社聯主任(政策研究及倡議)嚴祉琦指出，受訪住戶中，不少符合資格申領各種社會保障，惟部分因缺乏認知等沒有申請，以至收入減少，按全港劏房住戶推算，估計全港居於劏房而合資格但沒有申領綜援、職津的住戶分別有約2萬人以及2.65萬人。當中合資格而沒有申請綜援的住戶貧窮率高達73.4%。

社聯總主任(政策研究及倡議)黃和平提到，是次研究未有推算合資格但沒有申領綜援或職津的人士領取福利後的貧窮率，強調是值得分析的方向。他又提出多項建議，包括加強對劏房住戶的地區支援、增加過渡性房屋的社會服務元素以提供更多社會福利的資訊。

他續指，政府應改善社會福利資訊的傳播渠道及透明度，參考職津網站的設計，政府可加設簡單易用的網上篩選工具，而長遠而言，應研究建立例如同步申請的一站式機制，方便市民同時申請不同類型的社會服務及福利，亦應為各社會福利項目的領取率作官方估算，以檢視各項目的運用情況。