快速測試疑染疫者湧往急症室　凌霄志促增設分流避免院內傳染

政府計劃推行全民自願快速檢測，將向市民派發千萬個快速測試套裝，醫院管理局指市民若在快速測試驗出病毒，可到醫院急症室進行覆檢。公共醫療醫生協會會長凌霄志今早(8日)在電台節目表示，農曆新年前，急症室已有不少懷疑確診和確診的市民求診，雖然醫院已加開隔離病房，但入住率高，患者等候時間較長，與一般求診者的分隔亦變得模糊。他建議衞生防護中心增設熱線，分流檢測陽性的市民，減少到急症室求診的傳染風險。

對於竹篙灣檢疫中心部分地方會改作社區隔離設施，接收輕症確診患者，凌指醫管局各聯網已準備抽調人手到竹篙灣，主要是外科和骨科部門，為了應對今波疫情，公立醫院已經減少3至5成非緊急手術。

香港護士協會主席源志敏則指，近日不少快速檢測陽性市民到急症室求診，醫院要在戶外加開個帳篷分隔及進行覆檢，過程需時5至6小時，若覆檢結果為陽性，無病徵患者會安排入住隔離設施，額外要等多15至16小時，認為在天氣寒冷下，要市民長期在戶外等候極不理想。他指出，雖然醫管局招募退休護士協助抗疫，但申請的人不算多，部分人情願做檢測承辦商的採樣員，希望醫管局增加薪金或恢復醫護特別津貼，吸引更多人加入。