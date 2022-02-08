運菜中港車滯關口　街市菜價暴漲5成　豆杯每斤$80

第5波疫情爆發下，市民甚至要捱貴菜，生活百上加斤！早前因有中港司機染疫令多架中港車滯留文錦渡關口，令載有蔬菜、肉類等的貨車亦未能到港，導致供應減少。東網記者今早（8日）到位於奶路臣街及廣東道交界的旺角街市視察，發現菜檔出售新界或美國出產蔬菜的比例較以前多，更有菜檔負責人表示，目前部分蔬菜的價格需調高50%。

東網記者於今晨8時左右到旺角街市視察菜價漲價情況，當中有部分蔬菜加價，例如菜芯需每斤30港元、西生菜需每斤30港元、而豆杯則需每斤80港元。有菜檔負責人表示，目前價格大多維持於每斤10多港元至20多港元，如原先每斤10港元的蔬菜，已漲價至每斤15港元，升幅高達50%。

翻查蔬菜統營處的資料，由2月1日至現在，大部分蔬菜的批發價均有大幅度上漲。例如時令冬季蔬菜茼蒿，平均批發價由2月1日的每斤13港元，加至昨日（7日）每斤需要19.7港元，升幅約51%；西洋菜亦由每斤10.9港元，升至每斤14.9港元，升幅約37%；至於芥蘭則由每斤8.3港元，升至每斤10.9港元，升幅約31%。