沙田美景樓美致樓今早解封　居民趕返工　斥政府不知所謂

沙田美田邨美景樓同美致樓於周日(6日)被圍封強檢，其後被政府指因有多宗染疫個案，需延長其圍封強檢時間，令大批街坊不滿。至今日(8日)早上9時許，2座樓始陸續解封，有住戶一落樓便向記者投訴政府安排「不知所謂」，斥當局昨日(7日)未能如期解封，卻不提早通知，令大批街坊聚集於大堂並引起混亂。

美景樓住戶葉先生憶述昨日混亂情況，指不少大廈居民都以為昨早10時許可解封，但落到樓，大批看守人員卻禁止他們離開，又不作任何解釋，大批街坊於大堂聚集數小時，鼓躁喧嘩。

葉先生矢言「你唔畀出唔係問題，但點解唔可以早些公布？大班街坊聚在陜窄的大堂，傳播風險不是更高嗎？」

另一住戶李先生亦認同當局安排十分混亂，指自己昨天於大堂由早上10時等到下午3時，才知悉要再延長圍封時間，旁邊的大批街坊頓失預算，因而大鬧現場的看守人員。他指不少居民其實是基層，要趕「返工」，其任職銷售員的太太亦受影響，「同公司講好咗返工，結果又返唔到」。

有從事裝修行業的林先生居於美致樓，對今日終可順利解封，感到開心，第一件事要做便是要「趕返工」。問及圍封期間的薪金會否受影響，他無奈表示自己亦不知道，又擔心未來一段時間邨內居民需繼續接受強檢，要花時間排隊，影響生計。