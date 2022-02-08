本土恐怖主義仍屬安全隱患　保安局冀今屆政府展開23條諮詢

保安事務委員會今(8日)討論2021年施政報告保安局的政策措施，及去年整體治安情況。不少議員在會議上針對本地恐怖主義、23條立法、抗疫假消息，及毒品問題表達意見。保安局局長鄧炳強表示，局方正積極推動基本法23條的立法，會參考多方面的資料，目標在今屆政府完結前進行諮詢，及在今年年底前交到立法會審議。

議員田北辰向局方查詢假新聞的立法情況，提到在疫情期間每日皆收到不同種類的資訊，「唔知咩真咩假」，又提到雖然立法由民政事務局統籌，但「好似無聽過咁」。鄧炳強回應指，立法由民政局統籌，但保安局亦會提供意見，針對坊間的假消息，若有人的行為有煽動、欺詐，或是危害國安的元素，現行法例可以處理。

議員黎棟國則關注，局方在疫情下處理救護車需求殷切的手法。鄧表示局方會作出人手調動，醫療輔助隊亦會出救護車協助。議員陳克勤指出，希望局方可加強宣傳，讓市民懂得識別地下化的恐怖主義人士。他又提到，雖然局方打算就大麻二酚（CBD）進行立法，但市面上相關產品仍是手到拿來，認為應研究短期改善措施。鄧炳強指，在近月執法部門作出多項針對CBD執法行動，發現逾2成含有違禁成分四氫大麻酚(THC)，在執法後，留意到市面上的銷售者有所收斂。

提到香港的治安情況，議員鄧家彪關注童樂居案件的調查情況。警務處處長蕭澤頤表示，現時警方已完成檢視4分之3的閉路電視影像，預計今個月底內可以完成。他又提到，警方在處理家庭暴力案件有固定程序，亦會定期就特定案件與社署舉行會議，會繼續加強相關合作。

議員葛珮帆則關注自去年窺淫法實施後的執法情況，蕭澤頤表示自法例實施至去年12月31日，警方已錄得134宗窺淫相關罪行，拘捕90人，認為新法例對警方處理非禮案有幫助。陳克勤則留意到，新年期間民間上演「煙花匯演」，擔心若有人如此容易運到煙花抵港，或會有人可製作到火藥。蕭回應指有留意到相關情況，警方在農曆年前及期間已拘捕6名人士，今早再拘2人，從相關案件檢取了1.5噸煙花爆竹，未來警方除與跨部門合作，亦會與內地保持緊密聯繫，加強在海上巡邏，從源頭打擊相關罪行。