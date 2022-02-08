自本月4日起共5名中港司機確診　深圳市籲做好防疫

第5波疫情爆不斷，甚至有中港司機確診。早前衞生防護中心公布中港司機確診令多輛中港車滯留文錦渡關口。深圳市人民政府口岸辦公室今日(8日)公布，由2月4日起至今，發現5名跨境貨車司機確診，當局呼籲司機做好自身防護。

深圳市人民政府口岸辦公室宣布，共有5名跨境貨車司機確診自本月4日起先後確診。當中包括一名於本月4日自深圳灣口岸入境閉環後驗出確診的男司機，目前已轉送至指定醫院隔離治療；一名同樣於深圳灣口岸入境閉環後驗出確診的男司機亦於同日確診，其相關情況已通報至本港有關部門。

至本月5日，再有一名男司機自深圳灣口岸入境閉環，後經文錦渡口岸返港時被驗出病毒；另外於本月7日，一名男司機自文錦渡口岸入境閉環返港時確診；以及一名男司機自深圳灣口岸入境閉環後被驗出帶有病毒，目前已轉送至指定醫院進行隔離治療。深圳市當局強調，所有確診司機曾到過的場所已完成清潔及消毒。

深圳市當局表示，由於香港疫情形勢嚴重，故呼籲廣大跨境貨車司機需要做好自身防護，嚴格執行內地疫情的防控措施。