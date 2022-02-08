8中港司機需隔離檢疫　憂播毒車上生活兩晚　政府懶理無通知

中港司機在內地發現染疫，8名司機同列密切接觸者交予香港衞生防護中心，惟司機抵港後於貨車等候逾30小時仍未被送往檢疫隔離，批當局「咁樣做嘢會唔會太慢同唔太可靠」，認為若密切接觸者染疫又可以「周街走」，會令本就嚴峻的疫情雪上加霜。有業界代表指出，政府在事件上做得「好差」，形容政府「由得他們自生自滅」，當司機是「人球、棄嬰」。

中港司機蔡先生前日(6日)在內地經文錦渡回港，同晚接到衞生防護中心的消息，指他已被列為一名在內地證實確診的人士之密切接觸者，需要隔離檢疫，人員又提醒他，現時應不要到人多的地方，盡量叫外賣到貨車上進食。蔡先生聽從人員的指示，惟至今(午8日)仍未獲通知何時會被接到竹篙灣。

為了把播疫風險降至最低，蔡由前日起已沒有回家，在貨車上生活，直言「好唔方便」。他又指，自己作為中港司機，幾乎每一上班日都會檢測，因此並不太擔心染疫，只是當局慢條斯理的態度令其感到甚為無奈。

陸先生同樣被列為密切接觸者，他表示自己曾在1月31日至2月2日入住文錦渡附近的智選假日酒店，住在706號房，而涉事的確診者則在2月1日入住了他旁邊的房間。他同樣在前日收到香港當局的電話，着他等待隔離檢疫的安排，今日中午，當局通知他會在中午12時至4時，接他到八鄉少訊中心檢疫。問及對安排的看法，他指「我無咩要求，我只想快啲去隔離，之後返嚟開工，手停口停啊大佬」。

落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉表示，該批司機已被內地當局列為密切接觸者，若沒有完成隔離檢疫，相信無法再工作。蔣又提到，在疫情愈加嚴重的情況下，中港司機的工作愈加困難，不少司機由於住在疫區被剔出免檢疫名單，容許被中港司機的廠房愈來愈多，希望當局與內地商量，在現時防疫政策如此嚴格的情況下，不要再「加辣」。