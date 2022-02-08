消費者信心創18年來新低　政黨促增設抗疫職位

新冠疫情肆虐，隨着社交距離措施收緊和各區均有大廈需要圍封強檢，不少打工仔生計也備受打擊。有政黨進行消費者信心指數調查，包括回顧過去一年及現在的目前狀況指數、展望未來的消費者預期指數，以及綜觀過去、現在和將來的綜合消費者情緒指數，以100分為滿分。結果顯示，最新的目前狀況指數僅得80分，比2020年3月疫情初爆發時的88分還低，亦創2004年調查以來新低。

該政黨於上月17日至21日，以電話抽樣訪問830名市民，最新的目前狀況指數為80分，創2004年調查開始以來新低，亦比2020年新冠疫情初期還低。議員陳學鋒指，調查時間為一月中旬，還未達到第五波疫情爆發高峰，恐怕若現在再進行調查，數字將會再錄得新低。

陳學鋒認為，動態清零的防疫政策是控制疫情、保護市民和就業市道的最有效方法，政府應該堅守。對於社會上與病毒共存的說法，陳反指當疫情受控，比較穩定時，再加上消費券助力，在去年6月最新的目前狀況指數為106分，顯示市民的消費意欲非常高。他認為在零感染的情況下，香港社會和經濟其實能自動恢復；而若然與病毒共存，恐怕會令醫療系統「爆煲」，後果將難以預計，亦難以與內地通關。

議員周浩鼎認為，在實施各種疫情資助補貼措施的同時，政府應增設臨時抗疫職位，讓失業人士可參與技術含量相對較低的抗疫工作，例如在檢測中心維持秩序及協助採樣、為施居家隔離措施提供物資運送及外展服務等支援、在全港私人街市協助市民使用安心出行，以及協助包裝快速檢測包等，並且針對陷困的旅遊行業，當局應提供更多臨時就業職位給旅遊從業員。