美籍銀行高層襲警判囚不服提上訴　今被駁回

2019年12月港鐵銅鑼灣站發生懷疑跳閘事件，一名休班警想追截嫌疑人時，與一名美籍銀行高層糾纏，該名美籍男子經審訊後被裁定襲警罪成，判囚4個月2星期。他不服定罪及判刑提上訴，並在服刑不久後獲准保釋。於去年11月經開庭聆訊後，高院法官杜麗冰今頒下判詞指原審裁判官的定罪裁決並無犯錯，判刑亦非過重，駁回上訴人的上訴。上訴人亦需即時收監繼續服刑。

案中36歲美籍上訴人Samuel Phillip Bickett，被控於2019年12月7日，在銅鑼灣站近F出口梯間襲擊警員俞樹生。法官於判詞指當時正值社會動盪最高峰的時期，休班警員如被人認出警員身份可能會被襲擊，故獲派發伸縮警棍保護自己。

法官在觀看事發片段後認同原審裁判官指雖然事主沒有出示其委任證，但當時屬千鈞一髮間，他正追捕涉跳閘男子但遭另一名外籍男士襲擊，其後又被上訴人等搶其警棍，故用腳踢向上訴人亦可理解且合適。法官續指事主面對敵對的群眾以寡敵眾，故未能拿出委任證及沒有即時承認警員身份亦可理解，但最終他亦有向上訴人等口頭承認為警員。相反法官認為上訴人根本沒必要向事主使用武力，且更意圖奪走他的警棍，法官認為上訴人使用的武力不合適且拒絕接納其是自衞的說法。法官最終駁回上訴人的定罪上訴。

刑期上訴方面，法官強調正執行職務的警員必須受保護，尤其是當時正值社會動盪時期。而上訴人於事主倒地後仍踢他的腹部等，法官認為判監4個月及再加刑兩星期並非過重且亦屬恰當，因此亦駁回其刑期上訴。

案件編號：HCMA 339/2021