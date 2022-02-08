團體推免費WhatsApp藥劑師服務　為居家檢疫者提供藥物管理

新冠肺炎疫情持續，有學會推出免費WhatsApp藥劑師服務，為居家檢疫者提供健康及藥物管理建議。另外，學會建議新冠疫苗接種率達9成或更高的目標；提升流感和肺炎球菌疫苗接種率，預防不必要的感染導致住院和死亡；又提議市民做好居家隔離計劃，包括準備常見疾病的藥物，保持有用聯繫方式來補充醫療保健和日常生活用品。

對於港府會實行「居安抗疫」計劃，香港醫院藥劑師學會表示，會推出WhatsApp藥劑師免費服務，提供健康及藥物管理建議予居家檢疫者；亦為其提供安全的藥物送貨上門服務。學會又建議居家檢疫市民為日常生活所需作準備，如預備常見疾病的藥物、保持有用的電話或網上送貨服務聯繫方式，用來補充醫療保健和日常生活用品等。

學會又提醒市民需要時進行檢測、避免不必要的戶外活動、在家工作；又指市民應盡快接種新冠疫苗、流感和肺炎球菌疫苗，預防不必要的感染導致住院和死亡。

政府方面，學會提議第6輪抗疫基金及2022至23年度的財政預算案中，檢討和調整支援長者的疫苗資助政策；分配資金用於弱勢和有需要的人，如70歲或以上、孕婦、慢性病、免疫功能低、殘疾人士，由藥劑師主導安全運送藥物。