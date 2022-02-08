菜價飆升　政府指昨晚抵港蔬菜　僅為前天三分一

菜價飆升，政府發言人今日(8日)表示，昨晚抵達批發市場的蔬菜供應約為前一天的三分之一，今早再有個別貨車陸續抵達批發市場，令貨量稍有增加。至於跨境的冰鮮豬肉、禽肉和鮮蛋的供應大致穩定，進出口鮮活食品的跨境貨車流量亦已逐步回復正常。

據內地相關部門通報，一名預備返港和一名入境內地閉環的跨境貨車司機昨日在內地進行的新冠病毒核酸檢測結果呈陽性。由於該兩名司機曾到訪的地方須進行流行病學調查溯源及消毒，以致北上和南下主要運送蔬菜的跨境貨車司機一度須在接駁場停留，待防控工作完成後才可通行。接駁場已於昨晚約9時回復正常運作，讓車輛過境，而粵港關口單位亦延長了關口的開放時間，盡量讓車輛通過。不少北上取貨的跨境貨車選擇暫時回港。

發言人表示，關口運作今日早上一切如常，進出口鮮活食品跨境貨車的流量亦已逐步回復正常。雖然今早供貨量因昨日的事件而下降，但據悉不少跨境貨車今早已北上取貨，相信供應可迅速回升。

至於跨境的冰鮮豬肉、禽肉和鮮蛋的供應則大致穩定。食物及衞生局會繼續與相關政策局及部門和業界保持緊密溝通，密切留意食品供應情況，並會與內地相關部委緊密聯繫，完善鮮活食品的運輸和供應。