限期前未提交審計報告　城大決意收回會址　學生會斥校方打壓

香港城市大學昨日(7日)公布，因學生會未能在限期前提交近16年的完整審計報告，因此收回學生會會址。學生會今日(8日)批評，大學的決定沒有顧及學生會轄下學生組織的權益，又指動機只為打壓學生會，扼殺代表城大學生的組織。

學生會指，就昨日校方公布決定後，學生會代表與學務長及學生發展處召開緊急會議。學生會在會上提出質疑，指目前有超過4,000名本科生作為會員，佔全校約30%本科生，但校方以未能如期提交審計報告而要求學生會搬遷，並拒絕承諾在日後學生會會遞交全數審計報告後，重新借出場地供本會管理。

學生會指，大學根本沒有顧及轄下學生組織的權益，問及校方後續場地使用及屬會安置時，校方只表示未有確實打算，現時沒有任何計劃。學生會認為大學執意收回會址，卻從未有後續考慮，動機只為打壓學生會，扼殺代表城大同學的組織。

就審計報告進度，該會已在本月3日回應校董會，並充分解釋未能簽署現時已處理的審計報告的技術原因，同時向校方建議押後至6月30日提交 2005至2021年完整審計報告。學生會又指，過去數星期已加派人手點算及查核各轄下組織多年的財務報告，力求加快處理審計報告進度。面對大學關注，已盡全力回應，更指大學高層多次迴避，沒有誠意與學生會一同釐清問題與矛盾，更顯出校方執意打壓學生會。