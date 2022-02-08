政府考慮在18區選址加入室內採樣站　向跨境司機派快速測試包

本港受疫情影響，政府推出多項社交距離措施，令市民衣食住行亦受影響。食物及衞生局局長陳肇始今(8日)在立法會食物安全及環境衞生事務委員會中稱，正與民政事務總署合作，在不同區域選址或加入室內採樣站，又會要求承辦商加入關愛隊；另又料把安心出行擴至私營街市，同時會向活鮮跨境人員派發快速測試包，期望跨境人員在過境前先做檢測。

不少議員就檢測中心大排長龍，擔心加大傳播風險。陳肇始明言：「排隊不會引起環境衞生問題」，議員田北辰斥「咁點解要有禁聚令？」陳肇始未有正面回應，但指現正要求民政事務總署在不同區域加入室內採樣站，又會要求承辦商加入關愛隊，減少年長人士的輪候時間，又考慮聘請人手控制排隊。

就接連有中港司機確診，多名中港司機被困文錦渡關口，無法駕駛已裝滿蔬菜的貨車回港，多名議員反映菜價高。陳肇始指現時正與運輸及房屋局溝通，了解到中港司機未能過境是因有跨境司機染疫，政府不希望因運送食物加大病毒在內地傳播風險，故會向活鮮跨境人員派發快速測試包。

另外，市民進出食物環境衞生署街市，需要掃描「安心出行」，議員鄧家彪、楊永杰表示，不少檔販生意大跌，市民情願到私營街市，出現不公平情況。陳肇始稱，明白掃描安心出行帶來問題，「在這方面處理，令公平一點」，意味可能安心出行會全面套用在所有私營街市。