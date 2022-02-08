泛民「35+」初選案提堂　押後至2.17及2.28再訊

前年發起或參與民主派「35+」初選的47名人士涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪。包括戴耀廷在內的9名被告今日（8日）到西九龍裁判法院再次提堂，國安法案件指定法官、署理總裁判官羅德泉將案件押後到2月28日再訊，等待進行案件交付高院的程序。

今日提堂的9名被告依次為戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、譚文豪、胡志偉、尹兆堅、郭家麒及楊岳橋。此外有部分同案被告早前向法庭提出一些法律爭議，今日亦到西九龍裁判法院就相關法律爭議再訊。署理總裁判官聽取控辯雙方陳詞後，將相關爭議押後至2月17日再訊。

本案共47名被告，同被控一項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。他們當中有14人現獲准保釋，分別為楊雪盈、劉偉聰、呂智恆、林景楠、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、何啟明、施德來、李予信、黃子悦、余慧明及陳志全。其餘被告則須還押，當中包括因其他案件正在監獄服刑的戴耀廷、梁國雄、黃之鋒、區諾軒、朱凱廸、尹兆堅共6人，以及胡志偉、毛孟靜、譚文豪和楊岳橋等27名須還押候訊的被告，其中鄒家成曾經一度獲准保釋，但在上月因違反保釋條件要再度被還押。

案件編號：WKCC 813/2021