迷你倉大火死因研訊　專家指2死者冠狀動脈均有粥樣硬化

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。2人的死因研訊今天（8日）繼續，心臟科專家作供，指出2名死者的冠狀動脈都有不同程度的粥樣硬化，或會加速死亡。張的死因是廣泛燒傷及吸入濃煙；許的死因則是中暑、冠狀動脈粥樣硬化及致命性心律不正。

由時昌迷你倉延聘的心臟科專家單文輝醫生作供，他為兩名殉職消防員分別撰寫報告。張耀升的其中1條冠狀動脈收窄了6成，而許志傑更有2條冠狀動脈各自收窄了7成半，隨時會出現致命心肌梗塞。單續指，救火活動期間由於心臟有額外負擔，以及代謝需求增加，可能會出現心臟缺血或二型心肌梗塞，容易出現併發症，例如心臟病發、心律不正等。

單又診斷張在火場內出現急性譫妄症，因張當時找不到火場出口、變得急躁、又兩次轉身大叫，均脗合急性譫妄症的病徵，而火場環境亦會增加病發風險，令張當時出現感知扭曲、思維邏輯混亂、注意力下降、失去視覺空間辨析能力等情況。研訊主任問單，有沒有一些具體訓練可提供給消防員，若見到隊員在火場內出現譫妄可如何處理，單表示「知道有咁嘅可能性已經喺幫到」。

另外，裁判官問到本案2名消防員均十分年輕，體能測試表現亦良好，但都有不同程度血管閉塞問題，是否反映從事此行業心理壓力大，會較容易令人出現血管閉塞？單表示難以一概而論，不過其報告有提議消防員定期做檢查，但他同時指出靜態心電圖及運動心電圖都有局限。在這宗事故中，2名消防員應要做電腦掃描血管造影才可發現血管問題。裁判官又問單，會否建議所有消防員每年做一次電腦掃描，但因每人每次檢查需要近8000港元，會構成一定財政負擔。單認為不需每年做，可以在有一定年紀之後才作檢查。

案件編號：CCDI-333,334/2016