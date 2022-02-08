涉指使朋友開真槍殺人　補習教師自辯否認

補習老師涉嫌指使一名女網友及另一男子，殺害曾騙他錢的朋友，且向女網友提供真槍連滅聲器及子彈，並親身教授開槍方法。補習教師連同其男同黨，為此被控串謀謀殺及串謀無牌管有槍械及彈藥罪，案件今（8日）於高院續審。補習老師今天作供，否定早前女網友以污點證人身份所作之證供。他否認有指使女網友殺人，涉案真槍亦非他所有。他又指並不憎恨被指騙他錢的友人，只是覺得他很煩。此外他表示曾開專頁發表政見，因而認識本土民主前線的成員，並曾替梁天琦拉票。

本案2名被告依次是蘇緯軒（現年20歲，無業）及蘇翰韜（現年31歲，補習老師）。他們同被控於2018年11月某日至12月31日期間，在香港與翟詠詩（現年20歲）及其他身份不詳的人串謀謀殺林靖峰。他們另被控於2018年3月某日至2019年1月1日期間，管有槍、滅聲器和彈藥。翟早前已承認2項無牌藏有槍械及彈藥罪，並作為污點證人出庭指證2名被告，並稱與次被告曾有性關係。

次被告今作供稱，他因在2017年底向林靖鋒購買野戰用品時認識林，其後與他一同打野戰。他否認對林有恨意，只是在2018年底林曾要求他墊支7萬港元，從美國購入油壓破門裝備引入中國，他拒絕後林不斷重提事件，令他感到煩厭。他又指曾與林及次被告構思一個射殺3名司長的劇本，用作拍電影參賽，但最終沒有成事。他又稱在2015年曾在網上開設「我係五毛我係鬼」的專頁發表政見，並透過該專頁認識梁天琦、陳浩天及本土民主前線成員，且曾替梁天琦助選。他又稱曾出版網絡小說「逃出香港園」，並透過該專頁售賣頭盔、手套等裝備，因而認識了翟詠詩，與她一同玩野戰。

次被告稱與翟只是玩野戰朋友，否認與她有性關係。他稱自2013年起已有女友，且曾告之翟會與女友去旅行，但翟卻說他「毒男又FF（幻想）」。他否認曾叫翟開槍射林靖峰。有關被指裝着涉案槍械的背包，他指是首被告於2018年5月交給他保管，內裏裝有首被告的氣槍及玩具滅聲器等收藏品，因首被告與家人鬧翻故交他代保管。直至同年12月翟表示想看該些收藏品，他問過首被告後將背包等交翟保管。

次被告稱在2018年12月30日，翟約他到一間廢棄學校試裝備。期間翟曾拿着一把槍向他炫耀 。其後翟試槍並開槍打中一塊木版，他見到有彈殼飛出且發出巨大聲響，他才意識到那是真槍。次被告因怕驚動到鄰近民居遂叫翟離開。另外他因怕會走火，所以拿走該槍退出彈匣後才交還予翟，他否認曾管有過該支真槍。

案件編號：HCCC 331/2020