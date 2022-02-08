食環署去年日收6000公噸垃圾　議員斥垃圾量增鼠患嚴重

本港各區街道管理與衞生一直交由食物環境衞生署管理，然而食環署工作馬虎，為人詬病，鼠患情況改善慢，街市阻街頻生，現時正值疫情高峰期，更令市民心慌慌。食物環境衞生署署長楊碧筠今日(8日)在立法會食物安全及環境衞生事務中承認垃圾量增加，去年署方每日收超過6000公噸垃圾，現已加強在外判承辦商工作，同時在距離垃圾站遠的位置，會放置大型垃圾桶，又與警方在觀塘、九龍城、荃灣3個地區進行先導的聯合行動，打擊檔販阻街等問題。

議員楊永杰、陳家珮在委員會中指，因應政府收緊社交距離措施，市民外賣激增，令家居垃圾量上升，鼠患問題又多年未有解決。楊碧筠承認垃圾量多，她指去年署方每日收超過6000公噸垃圾，現時署方安排外判承辦商每天在全港257條收集的路線加強工作，又就距離垃圾站遠的三無大廈附近，加設大型垃圾桶。

楊碧筠補充指，就街市檔販阻街的問題，署方在去年與警方進行聯合行動，於觀塘、九龍城、荃灣3個地區進行先導計劃，至今累計進行94次行動，發出207封通知書，又進行12次票控，楊又指行動並非做完1次便算，假如發現涉事檔販再次違規會再進行檢控，認為有帶來阻嚇作用，期望日後推展至更多地區。食物及衞生局局長陳肇始在會上指，食環署亦已在去年年底於深水埗、灣仔及元朗推行加強版的目標小區滅鼠行動，涵蓋更多公眾街市和市政大廈、小販市場、等鼠患黑點。

政府早前建議將食物及衞生局改組為醫務衞生局，主責抗疫及醫療衞生，而環境局改組後的環境及生態局，接掌環境衞生、食物安全、漁農及禽畜公共衞生等。議員鄭泳舜擔心食環署人員現時處理地區衞生工作，如清潔街道、打擊違規上往往表演不佳，未來納入環境及生態局後同樣表現不理想。

政策創新與統籌辦事處總監何珮玲就此表示，改組工作主力想處理政策局工作改動，而食環署會整全「過檔」至環境及生態局，認為有助協助政府在未來垃圾徵費的工作。何珮玲又指現時各區區議會亦有不少議員離職，令地區工作面臨真空，認為未來新一屆政府要強化地區管理，屆時或會將市政衞生、發牌等食環署工作，改歸由民政事務署處理。委員會主席何俊賢揶揄指，「佢哋唔辭職，可能仲阻住你做嘢。」