剪煩惱絲確頭痕　政府勒令周四落閘　髮型屋理髮店現人龍

佛家稱頭髮為「煩惱絲」，太白亦有詩云「白髮三千丈，緣愁似箇長」，似乎應驗在本港市民身上。因應政府今日(8日)公布擴大受禁表列場所，其中髮型屋、理髮店等6個場所將於本周四(10日)起關閉。新禁令甫出，為一剪煩惱絲，大批市民趁今明(9日)兩日「落閘」前蜂擁去剪髮。有髮型屋負責人坦言，本月生意額下跌至少50%，批評政府當局決定過於倉卒，未有顧及感受，亦對政府沒有期望。

東網記者在港鐵元朗站的速剪店，下午近6時，店外起碼有6、7人等候，顧客黃先生表示，等候45分鐘才可以剪髮，黃先生指原本未有打算剪髮，但等到24日重開，頭髮便太長，所以都要「夾硬」剪。黃批評「依家啲人逼晒咁剪，咪又係有傳播風險」。

市民陳先生表示，得悉政府當局決定後，故特意趕來「剪頭髮」。他批評政府「為做而做」，指長者傾向拒絕接種疫苗，故相關措施擾民，只會為市民帶來更多不便。另外，他認為始終都會有人外出，關閉髮型舖是無補於事，根本不能減少人流，遑論控制病毒。

位於銅鑼灣的髮型屋負責人謝先生表示，政府決定關閉髮型舖14日，保守估計本月生意額最少下跌5成，他說，其14天內舖頭的各種支出，包括租金、員工薪金等並沒有隨之減少，他形容「前路茫茫，捱得一日得一日。」至於談到髮型屋被納入「疫苗通行證」時，他預料顧客量會大減，指顧客適應都要有一定時間，即使舖頭重開亦不能追補損失。他續批評政府決定過於倉猝，明言自爆疫而來，店內各店員及顧客一直都有遵守防疫措施，譬如正確佩戴口罩或進行消毒，加上以往爆發的傳播鏈亦未曾發生於髮型屋上，故認為傳播風險較低，對有關決定感不解。

另外，有元朗市中心商場內理髮店的髮型師指，「一公布啲人即走晒嚟剪髮」，他指這兩天惟有盡做，期望下兩周疫情回穩，可以能如期在24日重開。他又指開舖做生意只有數月，未申請商業執照，應未能申請防疫抗疫基金，又期望業主可減租。