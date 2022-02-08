政Whats噏：民政關係疏離　陸頌雄倡設社區發展平台

陸頌雄建議成立一個新嘅社區發展平台，充當社區同政府之間嘅溝通橋樑。

去年區議員離職潮後，政府無意為懸空嘅議席進行補選，多區區議會因而陷入停擺狀態；其後政府又決定分階段解散互助委員會。儘管政府指大廈管理模式已有不少改變，資訊科技發達令官民之間有更多直接溝通渠道。但有關注民政關係發展嘅議員，要求喺立法會民政事務委員會上，加入議程討論「新的社區發展平台」，加強社區凝聚同動員能力，令政府同市民嘅溝通重拾正軌。

議員陸頌雄早前向民政事務委員會主席鄭泳舜遞交文件，希望喺民政事務委員會開展工作後，盡快安排加入議程討論，包括點樣增加市民參與社區事務，同埋社區動員能力，又要求政府相關部門派員出席會議。而民政事務委員會下周一(14日)將召開會議，不過就暫時唔會討論住，等相關議員有咗共識先。

陸頌雄指2021年後，區議會嘅運作嚴重失衡，無法充當地區諮詢組織嘅職能，社區亦因此缺乏凝聚居民力量，喺接收地區資訊同了解居民意見上亦較過去困難。佢就以自己曾服務嘅天恒選區為例，成個選區用好短時間就可以行完，會令到‌議員嘅視野唔夠廣闊，難以吸收更多經驗去服務市民。至於喺互助委員會方面，佢承認喺好有歷史性，之不過，大部分互助委員會都喺呈「殭屍」狀態，當中好多都已經停止運作，加上互助委員會定位不足，亦都唔夠專門化，往往對討論嘅議題唔熟悉，搞到會議被冷落。此外，互助委員會大多數屬志願性質，所以認受性唔高。

因此，佢建議成立一個新嘅社區發展平台以作為替補方案，充當社區同政府之間嘅溝通橋樑，亦都可以‌‌增加市民參與社區事務嘅機會，仲可以合理分配社區資源，討論社區嘅各項議題，包括文化體育、環境衞生等，增加市民嘅參與程度。

互助委員會係1由各區民政處推動同組織，但政府對互委會產生後沒有任何資助，委員全部都喺義務性質。所以政府早前表示互助委員會數目持續下降，近15年間已減少近一半至約1,600個，加上近年平均每年少於30個新互助委員會成立，故決定分階段終止。政府又指唔同嘅地區組織，例如分區委員會、地區撲滅罪行委員會同地區防火委員會等，都係官民溝通嘅渠道。

至於區議員現時只係得番約150名區議員，隨住政府收回區議會僅有嘅撥款權力，加上有區議會因人數不足難以運作，令「摺埋」區議會嘅呼聲四起。