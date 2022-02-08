荔枝角收押所男囚　塘福懲教所工藝導師俱染疫

懲教署荔枝角收押所一名在囚人士，以及塘福懲教所一名工藝導師染疫，署方隨即啓動應變機制，為以上兩個懲教所內所有懲教人員及在囚人士進行病毒檢測，並與衞生防護中心聯絡並跟進其建議。

懲教署今(8日)表示，涉事的男性在囚人士55歲，於本月4日因藏有危險藥物罪被還押於荔枝角收押所，院所隨即為他安排病毒檢測，於今日接獲衞生防護中心通知，而該名在囚人士入院所後一直有進行體溫探測及佩戴外科口罩。

至於該工藝導師於今日接獲衞生防護中心通知染疫，該職員最後上班日子為上周五(4日)，並本周日(6日)因身體不適前往急症室求醫，即日被安排病毒檢測。他於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常，並無出現不適症狀。

懲教署高度關注疫情狀況，所有人員均高度警覺，嚴格遵照既定機制防止傳染病蔓延，並採取一系列防疫消毒措施，當中包括規定人員上班前及工作期間須量度體溫及佩戴口罩，並在所有辦公地方定期進行消毒清潔工作。管方已提醒所有人員及在囚人士如出現不適症狀，必須立即求醫。