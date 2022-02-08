楊潤雄指UGC無實權「分幾多錢」　撥款終由行會決定

大學教育資助委員會(UGC)屬下的研資局近日被指資助「港獨」研究，立法會今日(8日)舉行教育事務委員會，多名議員關注UGC的撥款機制，有議員指UGC旗下委員不少由海外人士擔任，又質疑UGC的定位。教育局局長楊潤雄強調，所有大專院校均需遵守港區國安法，又指UGC非法定機構，所有撥款最終行政長官與行政會議決定，UGC沒有實質權力「分幾多錢」，只會作建議如何分配資源，負責初步與大學的聯絡。

身兼行政會議成員的議員葉劉淑儀指，UGC的撥款建議呈上行會時，已是「煮熟晒嘅餸」，直言行會是「橡皮圖章」，只花數日時間審視，沒有能力「翻案」。

另外，教育人員專業操守議會將於今年5月1日結束，楊潤雄指局方仍有其他諮詢組織，而教師註冊一直由教育局負責，正制訂更清晰的教師專業操守指引，令大眾及業界明白政府對專業教師的要求。有議員問及宣誓安排會否涵蓋全港教師，楊表示當局會就所有受政府資助機構員工，作整體考慮，當有決定時會向社會作交代。

選委會界別議員劉智鵬指，高中4個核心科目調整後，有否空間將騰出課時，用作高中必修中國歷史科或中國歷史文化科。他指，可參考公社科的評核方式，採用達標與否作評分，提高學生對中國歷史的興趣。此外，他又關注可否減少小學升中呈分試的次數。

楊潤雄指，縮短4個核心科目課時，目的是希望照顧學生學習差異，以及讓他們選修有興趣的科目，以往亦有聲音認為社會「重文輕理」，若再加必修科目，與早前諮詢小組的建議有衝突。他認為，由於高中課程修訂了不久，認為應該先觀察一至兩年，檢視成果如何，有需要才再作調節。至於呈分試方面，他指，減少呈分試或反而令學生壓力增加，希望學生不會因僅得一次的考試因影響入學機會。