明愛醫院73歲長期病患入院後不治　至今214新冠患者染疫亡

再有新冠患者染疫亡，醫院管理局今日(8日)公布，明愛醫院一名73歲患長期病男病人，入院時需進行急救，經篩查列初步確診，惟他病情持續惡化，於凌晨4時45分離世，個案會轉交死因裁判官跟進。本港至今共有213名確診病人染疫亡，若上述老翁最終確診，離世的新冠患者將增至214人。

醫院管理局又指，連同上述老翁，明愛醫院一個外科病房及兩個內科病房共有3男1女病人，昨日(7日)經入院篩查結果中招，包括一名53歲男病人及一名33歲女病人情況穩定，一名76歲男病人情況危殆，現正接受隔離治療。醫院感染控制組進行接觸追蹤調查，發現23名病人曾與該4名病人入住同一病格，被列為密切接觸者，會接受隔離檢疫，當中1名病人早前已出院，已交由衞生署跟進。

仁濟醫院內科病房亦有一名67歲女病人昨日經入院篩查驗出病毒，現正接受隔離治療，情況穩定。醫院感染控制組進行接觸追蹤調查，曾與該名病人入住同一病格的4名病人被列為密切接觸者，會接受隔離檢疫。

瑪嘉烈醫院內科及老人科病房一名87歲男病人昨日經入院篩查中招，病人正接受隔離治療，情況穩定。醫院感染控制組進行接觸追蹤調查，曾與該名病人入住同一病格的9名病人被列為密切接觸者，會接受隔離檢疫。