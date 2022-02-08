840公噸非法進口受污染鋁碎料遭截　3入口商罰款4.5萬港元

再有非法受污染垃圾進口本港，環境保護署早前在葵涌貨櫃碼頭成功堵截3宗分別從智利、美國和加拿大非法進口受污染鋁碎料個案，檢控涉案的3家入口商，並分別於今日(8日)、上月4日和去年11月30日在粉嶺裁判法院被裁定違反《廢物處置條例》，合共被判罰款45,500港元。

在去年6月至月期間，環保署執法人員在香港海關的協助下，於葵涌貨櫃碼頭截查36個報稱載有鋁廢料及碎料、金屬碎料、鑄鋁合金回收物料的海運貨櫃，共檢獲約840公噸受污染鋁碎料，當中夾雜大量廢電線、廢海綿、廢紙、廢木塊、廢塑膠及其他廢物等，夾雜物含量遠超國家標準。

環保署將截獲的受污染鋁碎料全數退回來源地及通知當地執法機構跟進，並按《廢物處置條例》檢控該三家涉案入口商，包括「誠傑國際實業有限公司」、「歐思特爾貿易有限公司」和「創星世紀有限公司」。

環保署發言人表示，該批受污染鋁碎料不符合管制規定，混有大量不適合回收的夾雜物，進口香港後，夾雜物最終會被運往堆填區棄置，佔用香港有限的堆填區空間，處置不當則更會污染環境及危害公眾健康。