28載海軍商場將拆卸　裁縫：難忘各地客人

屹立灣仔逾半世紀的分域碼頭，其中由軍人輔導會興建的「海軍商場」即將於周五（11日）遭拆卸改建，並已於本周日（6日）停業。自商場於1994年開幕起遷入的裁縫店「福興父子」，子承父業的裁縫師傅王文虎見證商場廿八載興衰，難忘由四海而來的客人，亦不捨商場最終被城市發展淘汰。有學者認為，政府未有真正評估歷史建築的社會價值、評估制度不合時宜，需多聆聽市民對保育活化的意見。

分域碼頭於1970年遷至現址，位於其上的海軍商場最初主要讓在碼頭登岸的外國海軍使用，惟供海軍上落船的鐵橋已是雜草叢生、銹漬斑斑，牆上刷白的油漆已部分剝落，地下大堂可見早前沉降帶來的裂縫，昔日的海軍人潮不復見，轉為緬懷舊情的市民到場「打卡」，商場大多店舖經已搬走，餘下老舊的理髮店、出售港式紀念品的小店等。

「福興父子」由1994年遷入海軍商場，王文虎手執布料，將自己多年的裁縫生涯娓娓道來。父親最初於中環開業，後搬入海軍商場，客源由銀行家變成外國海軍，手製衣服亦變得多元化，除西裝外亦會接海軍軍裝生意，店內仍可見女裝海軍服等少見服裝，留下歲月痕迹。

不過王強調，店舖仍以西裝為主，「因為就算海軍的人來亦會需要穿平民的衣服」。王稱海軍客人雖多做平價衣服，但他仍落力做到盡善盡美，「我們當時有承諾，有money back guarantee(退錢保證)，而且quality(質素)一定是好的！」。

談及商場最令他不捨的情誼，他笑稱「有些客人好麻煩，試身試幾十次」，但也懷念客人對他的友善，過年會送鹹肉、甚至送他軍事飛機模型等，大部分都會被他珍而重之地收藏，店內貼在不同角落的泛黃照片亦成為與海軍碼頭一同保留的回憶。他說，幸好現今科技發達，網絡讓他找回不少海軍客人。

1997年以後，填海令分域碼頭停運，往昔海軍上岸下海熙來攘往的光景不再，取而代之是本地年輕人為探索舊日風情而來。裁縫店變回本地客生意較多，加上後期會員制有所放寬，更多本地年輕人經社交媒體認識他，特地過來造衫。對造西裝有一番講究的他建議，年輕人勿要追求時髦，經典款式才能恒久不變。

雖然當初也曾期待過海軍商場可成為另一個中環街市，成為活化保育的新地標。不過商場最終不獲政府續租，原先重建計劃被推倒，政府漠視保育建議，決定改建為港灣消防局。香港大學建築保育學部講師張家榮認為，本港現行評估歷史文物的制度仍原地踏步，文物評級未跟隨社會環境改變，政府除評估其歷史價值外亦需留意其社會價值，且社會價值應是由現今市民大眾去賦予，在大眾期望保留商場的意願下，張認為活化保育是更好選擇，「分域碼頭是香港海事歷史的一部分，拆了就無」。