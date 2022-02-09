政Whats噏：政府袖手致避風塘設備落後　何俊賢促成立委員會研究

水上行業因經濟發展而出現結構轉變，漁農界議員何俊賢批評政府唔作為，令到避風塘同埋避風碇泊處追唔上時代，配套設施嚴重落後。佢話客觀上避風塘已經有檢討嘅必要，加上避風塘政策跨越立法會現有多個事務委員會嘅職權範圍，所以去信內務委員會，建議成立「研究避風塘及避風碇泊處相關事宜小組委員會」。

何指「山竹」、「天鴿」等颱風襲港凸顯避風塘嘅設施及管理模式亟待改善，而各區船隻停泊位、上落設施均嚴重不足，導致各類船隻爭相搶奪，矛盾不斷。何話，有船隻使用者需自製簡陋裝置以登岸或往返船隻，導致意外頻生。

何批評政府去年曾經提及，將會正視問題及提出有效方案，但至今都無客觀成效，避風塘相關法例大致同幾十年前相若，何認為政府應善用避風塘嘅特點同文化傳統，以活化避風塘。

至於小組委員會嘅工作，包括研究各類船隻嘅停泊情況，船隻增減及停泊點等趨勢，就解決泊位不足及各類船隻嘅矛盾作出建議、研究避風塘分區停泊嘅可行性、研究如何強化全港避風塘嘅防風能力，包括研究於更多防波堤引入「鉸剪壆」設計嘅可行性，以及研究點樣把握「躍動港島南」及「起動九龍東」等機遇，增加避風塘經濟點，喺發展同時糅合避風塘、漁港及漁民傳統文化，促進香港發展喎。