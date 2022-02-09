新巴城巴客量大跌　望政府補貼　否則或裁員加價

新巴城巴在第5波疫情下，最新載客量比去年11月大跌40%，出現財政危機，近期每月虧損2500萬港元，更預料2月虧損會高達6000萬港元，加上港鐵路段擴展，可謂雪上加霜，望得到政府從兩方面協作，包括不收取專營巴士向政府繳交的各項費用，以及補貼公共交通營辦商支持員工的薪金，直至公共交通回復正常。

新巴城巴總經理（營運）馬詹唯表示，新巴城巴的主要收入依賴機場、口岸及通勤路線，自加強社交措施起，巴士載客量比過往11月大跌40%，近期每月虧損2,500萬港元，並預料二月起每月虧損更高達6000萬港元。收入大跌，惟開支並沒有隨之減少，員工薪金、油費等仍佔大部分支出，故望政府協助業界渡過難關，譬如不收取地租、隧道費等費用，亦望政府補貼業界以支付員工薪金。

馬詹唯保證，若政府能夠作出相關資助，前線車長的職位不受影響。相反，若未能提供任何援助，則不排除有其他考慮的可能性，包括裁員、加價等。汽車交通運輸業總工會則擔心，員工飯碗不保，認為政府要敦促巴士公司負起社會責任，保障員工。

城巴車長余志偉原本駕駛機場及口岸路線，因應疫情，轉到新巴駕駛南區路線。他說，車長收入主要來源是加班，惟疫情令他的加班收入減少三至四成，生活上亦帶來轉變，盡量減少娛樂。

另一名城巴車長黎仲昌見證第5波疫情下巴士業面對各種挑戰，巴士削班，遇過不少乘客抱怨。他又指乘客量大幅減少，繁忙時段的巴士由過往經常爆滿，變成現只有三至四成客量，非繁忙時段一車最多僅十數人。

另一方面，馬詹唯指因應港鐵沙中綫，一些巴士過海路線亦會重組，詳情將於二月由運輸署公布。