東方日報A1：苛政連年　瘟疫蔓延　民怨沖天

無能港府防疫不力，本地確診個案宗數多番破頂，數百條隱形疫鏈斬之不斷，但港府仍然「一味谷針」，昨宣布新增6個表列處所，當中宗教場所及髮型屋更須於明日起關閉兩星期，直至本月24日全數表列處所實施疫苗通行證後才准重開。屆時12歲或以上市民必須打針，否則不准進入商場逛街、食飯、拜神及剪髮，日後打針劑數要求亦會逐步增加。另外，D類食肆明起將率先實施疫苗通行證，並收緊所有食肆每枱人數上限。學者轟政府只顧「谷針」，強加苛政於民，不理百姓死活。議員亦對政府「谷針」卻又收緊食肆營運限制感不滿。

政府表示，行政會議修訂第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》，將宗教處所、超級市場、街市及市集、髮型屋、商場及百貨公司等6類處所納入表列處所，明日零時起生效；並要求宗教處所及髮型屋關閉至本月23日。另外，新增599L章以供港府實施疫苗通行證，食物及衞生局局長可決定哪類場所只許注射新冠疫苗人士進入，但當局暫未打算於公共交通工具實施疫苗通行證。

食肆方面，D類食肆周四起收緊至最多4人一枱，並搶先實施疫苗通行證，而B、C類食肆最多兩人一枱。本月24日起所有食肆要以D類形式營運，即所有員工必須完成疫苗接種。

疫苗通行證會分為3階段推行，首階段於本月24日起，12歲或以上人士必須接種最少一劑疫苗；次階段則於今年4月底起，18歲或以上人士必須接種兩劑疫苗，12至17歲人士則只需要接種一劑疫苗。第3階段為全面接種，將於今年6月底實行，所有已打兩針達9個月的18歲或以上人士，必須接種第3劑疫苗，而12至17歲已打首針滿6個月的人士，則需打第二針。疫苗通行證下，只有未滿12歲小孩，以及獲醫生證明因健康原因而不適合打針人士才可獲豁免。

另外，政府會以行政手段，於受政府資助學校、大學、所有接受政府資助的處所，以及公營機構辦公室，推行疫苗通行證。

至於疫苗通行證的執法方式分為主動及被動，當局表示若顧客進入食肆，需主動使用安心出行並出示打針紀錄供店員查核；若市民進入流動性較大的處所，例如商場，超市及百貨公司等，只需使用安心出行，執法人員抽查時才需出示打針紀錄。

當局又指，若市民必須通過商場才可到達目的地，例如回家、上班、或到指定地點進行維修，以及到食肆買外賣，或接受必要政府服務，亦可獲豁免打針。

飲食界議員張宇人指，他由上月至今一直要求政府提早推行疫苗通行證，惟政府不但禁止食肆設晚市，更減少食肆每枱人數上限，強調不能認同及感失望。他又稱B類食肆員工毋須打針，其食肆每枱人數上限亦與C類相同為兩人，認為措施「大細超」。

政黨醫療政策發言人袁海文質疑，疫苗通行證對切斷傳播鏈沒有作用，唯一功效只是提高疫苗接種率，批推出疫苗通行證是懲罰不打針的市民，強迫他們承受不合比例的代價。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，追源溯始是政府防疫不力，外防輸入有漏洞，令變種病毒大規模在港爆發。政府現時的措施只為「谷針」，沒有決心處理現時市民在疫情爆發下，面對的種種問題。他強調政府應對症下藥，增加檢測能力，解決市民需要大排長龍等候檢測而增加染疫風險的問題。

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