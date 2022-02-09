城大推算第5波疫情約25萬人感染　料3月始迎高峰

第5波新冠肺炎疫情一發不可收拾，香港城市大學早前開發數學模型，結合不同年齡人士染疫容易程度及社交接觸數據等，於1月中旬爆發第5波疫情前，推算若社交程度較聖誕及元旦假期水平僅減少25%左右的話，第5波疫情總共可能會令大約25萬人感染，與本港目前疫情走勢相近。阮表示，按目前情況推算，預計2月底或3月會達致第5波疫情高峰，直到第3針接種率達一定水平，確診數字才逐漸回落。

城大生物醫學系助理教授阮相宇的研究團隊，與中文大學公共衞生及基層醫療學院、城大社會及行為科學系、首爾成均館大學及倫敦帝國學院合作，利用年齡分層數學模型，結合不同年齡人士感染新冠病毒的容易程度、市面上兩款疫苗各自的有效性、步行移動指標及市民社區接觸數據，模擬在不同干預措施的情況下，第5波疫情可能導致的感染人數。

該推算是假設65%人口接種至少一劑疫苗、接種兩劑疫苗的有效保護感染比率為50%(科興)及70%(復必泰)、Omicron基本傳染數為8、抗體隨時間的下降。

阮相宇指，第5波疫情爆發很大原因是由於農曆新年期間市民接觸頻繁，感染人數增加使得確診者追蹤效能下降；當出現延遲確診，而檢疫或隔離等措施未能及時配合，確診個案將以倍數增加。

阮建議，政府應在高風險地區，例如深水埗和葵涌等，推行中規模快速檢測，1至2周內盡量找出潛在感染者，再集中進行追蹤及隔離，比全民快速檢測更能提升追蹤效率，達到有效阻截傳播。他又建議縮短第3針目前間隔6個月的條件到3個月，以盡快增加加強針的覆蓋率。