消息指海洋光譜號擬取消本月及下月航程　星夢郵輪辭退大部分員工

香港連日確診個案破600宗，政府再次收緊防疫措施，郵輪「公海遊」繼續被迫全面暫停。東網接獲消息指，早前公布會在4月撤出香港調往新加坡的皇家加勒比國際遊輪海洋光譜號，決定提早撤離，將會取消今後所有航程，即早前已出售的2、3月航程亦會取消，隨着另一家有份參與「公海遊」的郵輪公司星夢郵輪正進入清盤程序，消息指大部分在港員工已被辭退，意味市民在短期內參加「公海遊」機會為零。

據了解，郵輪公司皇家加勒比國際遊輪將會在今日(9日)公布，取消由即日起至3月尾出售的所有航程，並提早調往新加坡，料是因近來本港再度收緊防疫措施，另又指另一家郵輪公司星夢郵輪已在上周裁走大部分在港員工。

金怡假期董事長葉慶寧表示，郵輪公司一直嚴守防疫規定，但政府向兩郵輪公司實施的防疫措施過分嚴苛，令業界沒有生存空間，現時有參與「公海遊」的郵輪公司一間清盤，另一「離場」，以後市民很難再享受安全又舒適的海上假期，亦抹煞旅行社代理套票的生意。

旅遊業界議員姚柏良表示，本港現時的疫情未平，難在3月重啟「公海遊」，加上郵輪主要依賴長途跨國線路，故理解郵輪公司的決定。考慮到現時疫情，隨時要到年中才可放寬，並重啟「公海遊」，認為政府應為旅遊業界設立半年的補助，又設立特困行業的保就業計劃，為旅行社、酒店等提供支援。