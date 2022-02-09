65處地方納強檢　柴灣漁灣邨漁安樓有份

政府今(9日)刊憲，因應多宗初步陽性檢測個案／陽性檢測個案，有60個指明地方被納入強制檢測公告。政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。另外，因應在愉景灣、沙田和天水圍採集到檢測呈陽性的污水樣本，有5個指明地方被納入強制檢測公告。

詳細的指明期間及時段，以及須進行檢測的日期，請瀏覽以下網址之附件：

www.chp.gov.hk/files/pdf/ctn_20220208.pdf

初步陽性檢測個案╱陽性檢測個案曾到訪的地點

1.土瓜灣益豐大廈B座

2.黃大仙黃大仙下邨龍達樓

3.屯門富泰邨健泰樓

4.油麻地炮台街26號

5.屯門仁政街6-24號慎成大廈

6.柴灣漁灣邨漁安樓

7.沙田玖瓏山日瓏閣2座

8.長沙灣碧海藍天3座

9.藍田德田邨德隆樓

10.葵涌雍雅軒1座

11.長沙灣凱德苑

12.橫頭磡橫頭磡邨宏基樓

13.沙田乙明邨明耀樓

14.馬鞍山富寶花園11座

15.土瓜灣傲雲峰6座

16.牛頭角牛頭角下邨貴顯樓

17.油塘鯉魚門邨鯉生樓

18.屯門新圍苑新珮閣

19.藍田平田邨平真樓

20.粉嶺雍盛苑雍薈閣

21.青衣長青邨青楊樓

22.長沙灣李鄭屋邨信義樓

23.黃大仙竹園南邨富園樓

24.秀茂坪秀茂坪邨秀雅樓

25.長沙灣昇悅居8座

26.青衣長康邨康祥樓

27.黃大仙新光中心1座

28.馬鞍山利安邨利華樓

29.馬鞍山錦暉苑

30.慈雲山慈樂邨樂安樓

31.慈雲山慈正邨正康樓

32.粉嶺雍盛苑雍萃閣

33.Madrasa Tadrees Ul-Quran九龍城九龍城道208號

34.將軍澳翠林邨彩林樓

35.深水埗美居中心6座

36.青衣長亨邨亨麗樓

37.葵涌寶星中心B座

38.大圍景田苑文心閣

39.大埔富善邨善翠樓

40.土瓜灣益豐大廈A座

41.茶果嶺麗港城19座

42.Khatme-Nabuwwat Islamic Council Limited深水埗通州街320-322號1-2樓

43.屯門富健花園4座

44.天水圍天慈邨慈輝樓

45.屯門盈豐園1座

46.旺角金楓雅閣

47.大埔麗湖閣

48.元朗御景園3座

49.荃灣富麗花園昌華閣

50.旺角金輪大廈

51.大埔頌雅苑頌善閣

52.粉嶺榮福中心3座

53.赤柱馬坑邨迎馬樓

54.藍田德田邨德欣樓

55.屯門大興邨興泰樓

56.屯門蝴蝶邨蝶聚樓

57.沙田禾輋邨民和樓

58.大角咀槐樹街6號麗華閣

59.鑽石山啟鑽苑啟雋閣2座

60.深水埗富昌邨富悅樓

61.愉景灣

62.沙田美林邨美桃樓

63.天水圍天盛苑盛旭閣

64.天水圍天盛苑盛謙閣

65.天水圍天盛苑盛頤閣