唔打針寸步難行　團體憂街市生意跌至3成

陳錦榮估計在「疫苗通行證」下街市人流會再減。

港府只靠谷針抗疫，昨(8日)宣布本月24日起，12歲或以上市民必須打針，否則不可進入街市及髮型屋等處所。港九新界販商社團聯合會主席陳錦榮今早(9日)在電台節目指，自從須使用安心出行應用程式進入食環署街市後，人流已經減少3至4成，估計在「疫苗通行證」下人流會再減3成，加上街市主要客群是長者，他們疫苗接種率較低，商販都擔心生意大減。

陳又指，不少街市在第5波疫情下已經頻密清潔和洗地，並做好防疫措施。至於「疫苗通行證」執法方式，陳相信食環署轄下的街市，會由政府派員把關。

髮型屋被納入表列處所，更須明日(10日)起關閉至本月24日，香港美髮美容業商會會長江樹林指， 措施來得十分突然，應該只關閉早前個別出現確診的髮型屋，而不是一刀切要全港髮型屋停業。江又指，髮型屋內員工和客人都有戴口罩，防疫措施足夠。

江擔心業界關閉14天期間零收入，難以應付租金，以小型髮型屋為例，月租萬多港元，大型髮型屋租金更可達幾十萬港元。他進一步指出，從業員薪金主要以拆帳形式計算，只有少部分人有底薪，希望當局透過防疫抗疫基金提供支援。

至於本月24日起髮型屋實行疫苗通行證，他指，此舉雖然會引起不便，但考慮到疫情嚴重，業界都會接受。