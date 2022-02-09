限聚收緊　當局派員抽查街市疫苗通行證　不會敲門查家聚

港府抗疫措施失效致本港疫情全面爆發，受罪的是普羅大眾。由明日(10日)起，限聚措施將會收緊，當中包括禁止2個住戶以上的跨家庭聚會。食物及衞生局常任秘書長陳松青今早(9日)在一個電台節目表示，近日有數個感染群組，有患者曾於農曆新年期間參與大型跨家庭聚會，因此須制定緊急規例，向市民表明疫情嚴峻，應停止跨家庭聚會以協助控制疫情。

陳松青相信絕大部分市民都會合作，政府不會主動派員逐家逐戶巡查，否則太過擾民，但呼籲市民勿輕視衞生防護中心個案追蹤辦公室的能力，不應以身試法，並強調當局絕對有能力透過個案追蹤，了解確診者曾否參與跨家庭聚會。如果發現有人違規，一定會嚴正執法。

至於「疫苗通行證」方面，陳松青表示會有2種實施方式，第1種適用於食肆或健身中心等高危場所，市民掃描「安心出行」二維碼之後，要主動出示「疫苗通行證」，讓場所負責人掃描並記錄資料；第2種就適用於街市、超級市場和商場等，人流和進出口較多、四通八達的處所。市民只需使用「安心出行」，毋須展示通行證，但他強調，不排除當局會派員抽查執法，若有人未能展示有效「疫苗通行證」，會被定額罰款5,000港元。

對於政府提出，先後在本月24日、4月底和6月底落實不同階段的「疫苗通行證」，要求接種的疫苗劑數會逐步增加，陳認為，鑑於全港整體接種率及每日的接種能力，相信6月底之前，當局完全有能力為全港市民接種最少2劑疫苗，疫苗採購量亦足以應付打第3針的需求。

另外，政府明日起提高違反強制檢測公告的定額罰款至1萬港元，陳形容措施是迫不得已，指最近不少圍封強檢行動或強檢公告中，市民遵守規定接受檢測的比例未盡完美，因此要提高罰款，提升阻嚇力。