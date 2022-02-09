防疫加辣多個接種中心現人龍　5至11歲兒童今起可預約打復必泰

隨第5波疫情全面爆發，政府昨日(9日)宣布防疫措施「加辣」，進一步擴大「疫苗通行證」覆蓋範圍，本港的打針需求也隨之急升。東網記者今日(9日)到佐敦官涌市政大廈及九龍灣體育館的疫苗接種中心視察，兩個接種中心未到10點已排起長長人龍。5至11歲兒童的家長也可於今日起，為子女預約接種復必泰疫苗，最快下周三(16日)可接種。

提供由中國研發的科興疫苗的官涌接種中心，早上9時45分左右已經人頭湧湧。已預約的隊伍及取即日籌的隊伍都排起長長人龍。至於九龍灣體育館則提供由中國復星及德國合作的復必泰疫苗，同樣現人龍。吳太帶12歲的兒子到場打針，兒子剛剛合資格打復必泰，她則打第三針疫苗。吳太表示近日在家工作，所以不太擔心疫情，但兒子平時去的補習社頗多人，所以有一點擔心。鄭先生則取即日籌，到場打第一針，坦言擔心疫苗有副作用，所以一直沒有打針，直至政府宣布防疫措施加辣，才到場打針。

至於5至11歲兒童，可最快下周三接種復必泰疫苗。兒童社區疫苗接種中心有3間，香港兒童醫院和圓洲角體育館的接種中心將於2月16日投入服務，由港大營運的港怡醫院接種中心將於2月24日投入服務。截至今日中午，港怡醫院2月24至27日的預約都爆滿；兒童醫院2月16至17日都爆滿；圓洲角體育館則還有很多名額。