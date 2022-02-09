中西區暴動案　9被告收押時與染疫者密切接觸　原定今判刑押2.21

2019年7月28日中上環發生警民衝突，15名男女被控暴動罪，其中一名案發時17歲的男學生承認控罪，其餘被告不認罪，經審訊後，法官練錦鴻早前裁定所有被告全部罪名成立，並已聽取求情陳詞，原定今天（9日）判刑，但由於荔枝角收押所昨日（8日）出現一宗在囚人士初步確診個案，本案9名還押男被告屬密切接觸者，需要接受強制檢測，故他們今天並無出庭，只有5名女被告及1名認罪准保釋的男學生到庭。法官練錦鴻將案押後至2月21日判刑。

本案為區域法院案件，但被安排在西九龍法院大樓審理。不認暴動但被判罪成的被告包括陳偉林(22歲)、陳澤峰(23歲)、布紫晴(女，25歲)、梁志鵬(21歲)、楊位醒(32歲)、彭雨彤(女，21歲)、劉耀銓(29歲)、廖頌賢(31歲)、陳永琪(女，29歲)、林皓正(23歲)、廖紫婷(女，20歲)、李樹樺(22歲)、胡嘉俊(22歲)及張雯曦(女，20歲)。他們同被控於2019年7月28日，在上環摩利臣街和文華里交界的干諾道中和德輔道中一帶，連同甄凱盈、廖天駿及其他人參與暴動。另外張雯曦就另涉藏有一支雷射筆及一個無線電通訊機，她承認無牌管有無線電通訊器具罪，否認在公眾地方管有攻擊性武器，同被裁定罪名成立。同案另一被告何栢耀(18歲)在開審前已承認暴動罪。另外控罪提及的甄凱盈及廖天駿，原亦一同被控，但他們較早前已潛逃離港。

練官表示，他根據各被告的參與程度考慮量刑，15名被告的刑期有分別，練官與上司商討後，認為一次過判刑較為理想，故將案排期2月21日再處理。練官又指，「今次情況好唔令人滿意，我都唔想再搞」，但疫情未試過發展到這個地步，唯有「摸著石頭過河」，盡量做到最好。

案件編號：DCCC 820/2019