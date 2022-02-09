方仲賢抗捕及意圖妨礙司法公正罪成　還押至3.3判刑

時任浸會大學學生會前會長方仲賢，被指於2019年8月在深水埗鴨寮街購買10支雷射筆，其後遇警截查逃跑，並在警方檢取作證物前重設手機。方否認3項控罪受審，今早（9日）在區院被裁定抗拒警務人員及意圖妨礙司法公正2罪罪成，在公眾地方管有攻擊性武器罪則不成立。法官形容被告是經深思熟慮犯案，下令被告還押至3月3日判刑，期間為他索取背景報告。

22歲被告方仲賢被控於2019年8月6日，在鴨寮街無合法辯解而攜有10個能發出雷射光束的裝置；同日在桂林街135號地下外，抗拒警署警長52338；以及同日在偵緝警員8702檢取其手提電話為證物作調查前，把該手提電話重新設置。辯方稱，被告購買雷射筆是用作觀星之用。

法官游德康裁決時指，被告不是任何觀星會會員，警方在其住所亦沒有檢獲任何相關書籍，加上涉案雷射筆根本不適合觀星，因此不接納被告觀星的解釋，並推斷他準備在示威中使用雷射筆。不過，被告從沒提及欲以雷射筆傷害別人，法庭難以定奪他如何處理該些雷射筆，因此裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪不成立。

至於抗拒警務人員方面，法官接納警員的供詞屬實，裁定當日他有足夠基礎截查被告，並已即時表露身份，但被告仍逃跑，被制服後又掙扎。法官指，被告明顯知道他會在示威中使用雷射筆，購買前已預計或會被捕，而為免被起訴，才沒有一併購買電池。被截查時，被告必然知悉警員的身份，他反覆要求警員出示委任證，不過是想刁難警方、混淆視線，利用群眾的反應來保護自己，裁定控罪罪名成立。

此外，法官指出，被告的手機被重設時，是由被告管有，而被告作為接受過高等教育的人，必然知道手機內的通訊紀錄的重要性，也能預見警方會希望透過相關紀錄，調查該批雷射筆的用途、交收事宜等。被告重設電話的意圖昭然若揭，必然是想刪除資料，阻礙警方調查，影響刑事檢控程序，因此裁定意圖妨礙司法公正罪成。

案件編號：DCCC 1119/2020