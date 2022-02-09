蔬菜供應漸增惟價未減　市民大呻難負擔

近日先後有跨境貨運司機確診新冠肺炎，令兩地通關受阻，蔬菜供應量因此大減，全港菜價亦飆升，有超市蔬菜更被搶購一空。今日(9日)東網記者分別到位於牛頭角超市及附近的街市現場視察，只見蔬菜供貨暫見充足，但有街坊大呻菜價仍是偏高，基層實難以負擔；亦有菜販表示來貨價上升，故售價相應提高，少了人買菜，慨嘆生意難做。

市民甄女士表示留意到近日菜價急升，以往賣10港元一斤的菜心，現在賣30港元，顧念到家中有小朋友，為了充足營養，菜價再貴也要「焗買」，現在每次行街市也有「壓力」，之後或在其他方面節省開支，笑言「自己日後應該會少買衫」。

另一位買了2斤生菜的楊女士則指，生菜價錢相對合理，花費約20港元，大呻現時百物騰貴，只可以買自己負擔得到的菜吃。市民陳太亦指現時盡量避開買豆苗等貴菜，儘管自己平日喜歡食。

菜價急升，不少市民將責任歸咎菜販無良加價，但有菜檔檔主則無奈地呻「有苦自己知」。菜販鄧太解釋，來貨成本上升，菜價雖一併俱升，但自己檔口生意反而做少了，因為許多公公婆婆根本難以負擔，大嘆「有貨也無人買」。她又指以往會買菜送葱給顧客，但因為供貨少，現時一棵葱亦售3港元。

另一位菜販劉生則表示自己在街市十多年，做的是熟客街坊生意，故寧可「賺少啲」，也不會向街坊們「趁火打劫」。他指希望供應會遂漸回復正常，菜價正常，街坊與自己可以「皆大歡喜」。