政府通行證谷針　封殺出入自由　學生長者齊聲討

政府昨日(8日)公布「疫苗通行證」將於本月24日落實，而且將商場、百貨公司、街市、髮型屋及宗教場所涵蓋其中，相關安排隨即引來社會巨大爭議。須經商場返學的學生及市民直斥政府措施擾民，明「谷針」；而即將選擇「屈服打針」的長者則表示，擔心身體受不了，怕出現意外要家人照顧，又斥政府禁止跨家庭聚會荒謬。

平日於九龍灣上學的梁同學指，自己就讀的進修學院與商場天橋連接，故身邊一大班現時仍未打疫苗的同學正為此發愁，因為日後如不能通過商場，便要繞遠道而行，至少較平日花多10分鐘以上。不過，他笑言，相信大部分人最終會妥協。

另一位於附近工作的周小姐則指政府措施擾民，擺明「谷針」，指家中年過60的外公外婆昨日一聽見政府的新安排，立即嚇得即時出去打疫苗。她批評政府「剩係靠嚇老人家，明知許多老人家身體未必適合，卻用他們的人身自由作威脅」。她又指，相信新安排不止影響老人家，還有孕婦及病人，因為商場內有不少私家診所，質疑「日後無打針的人生病是否只可以去急症室?」

現年94歲的李生對政府的新安排更是深深不忿，認為政府焗長者打針，但無奈自己平日唯一興趣便是去商場酒樓飲茶，故相信最終要向政府屈服而打針。他指自己每日要吃9種藥物，一旦打針有副作用，最怕是死不去，「癱了，連累子女」。問及可否有醫生能開豁免打針證明，他大呻「邊個醫生敢同政府唱反調?」他又斥政府禁止跨家庭聚會荒謬，反問「係咪我同老伴是旦一位病咗，我嗰5位已搬走的小孩回家探望亦不可以？」