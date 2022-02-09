政府擬將國安法納入考核內容　議員倡取消首長級官員外國國籍

政府正研究將《港區國安法》納入公務員招聘的考核內容。立法會公務員及資助機構員工事務委員會今(9日)以視像會議形式舉行的政策簡報會，多位議員指現職公務員同樣需了解國安法，更有議員質疑首長級公務員是否應有更高門檻，例如取消其外國國籍。

議員陳振英指，新入職公務員需要就國安法、基本法進行考核，但現職公務員同樣應對其有所認識，問及政府會否讓現職公務員同樣進行考核？議員陳曼琪指憲法培訓對律政司、法援署等尤其重要，促政府加強培訓，又指出高層職位的公務員要愛國忠誠、才德兼備，促政府對其國籍有所規定，避免潛在利益衝突。議員葛珮帆則追問何時訂立侮辱公職人員罪。

公務員事務局局長聶德權指入職後的公務員在3年試用期中，有加強相關培訓等安排，培訓課程必須完成才可完成試用期，而現時已完成試用期的公務員，亦會有進階版課程，讓其對基本法、國安法、憲制等有所認識。他又稱，憲法已在培訓課程中，惟國籍問題將會跟隨現時政策，即未有改變。他指施政報告中有交代政府將會研究及檢視，相關事項由民政事務局牽頭，公務員事務局會提供意見。

另外，局方在會議上交代非公務員合約僱員現時情況。委員會主席郭偉强指非公務員合約僱員安排是保持彈性，但需監察彈性有否被濫用，批合約僱員就職10年以上大有人在。他又稱有967人曾在同一政府部門擔任不同崗位，質疑部門避開立法會監察，只是所謂擔任不同崗位，但實際工作相同。

聶指出，就職在政府不同部門超過10年的人數為2029人，大部分就職於香港郵政、機電工程署、衞生署及康樂及文化事務署。他舉例指香港郵政的僱員靠營運基金運作，部分負責郵件分類，工作時數少於公務員，故難以取代；衞生署有僱員負責探熱等工作，正在轉為公務員崗位，但仍需時間處理。