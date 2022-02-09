職安健罰則新方案一改再改　嚴重個案最高罰款大減8成

職安健法例罰則修訂一直只聞樓梯響，其中針對為嚴重，如有致命或嚴重受傷的個案，可援引「可公訴罪行」方式提出檢控，惟最高罰款一直懸而未決。據勞工處文件顯示，政府再度修改方案，將罰款額由最高5,000萬港元再下調至1,000萬港元。

處方於文件提到，經考慮兩輪諮詢所得的意見，建議將可公訴罪行的最高罰款額訂為1,000萬港元，最高監禁年期為2年，又指職安健條例規管香港各行業，當中絕大部分是中小企，建議的1,000萬最高罰款額是目前職安健法例最高罰款額的20倍，應足以發出清晰信息，促使職安健持責者更重視預防措施，避免意外發生。

「一般責任」條文方面，將由目前「簡易程序罪行」，最高罰款額20萬港元或50萬港元，建議將最高罰款額統一增加至300萬元港元；職安健法例中亦有4條涉及僱員的「一般責任」條文，目前的最高罰款額為1萬港元、2.5萬港元或5萬港元，考慮到不同先進國家或地區的同類條款的最高罰款額，我們建議將罰款額統一增加至15萬港元。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文批評，處方向商界妥協，不斷讓步，令方案一減再減，反映處理工業意外問題的決心不足，情況令人失望。她續斥，1,000萬港元最高罰款額與最初建議的營業額掛鈎，或是其後的5,000萬港元亦有一段距離，亦會給予公眾情況不嚴重的錯覺，直言對處方的做法感失望。

是次將會是嚴重致命或受傷個案罰則的第3次修訂，勞工處2019年提出將上述個案，最高罰款額定為被定罪單位營業額的10%或600萬港元，以較高者為準，當時商界極力反對與營業額掛鈎，認為無上限的罰則令罰款過高，間接影響業務。

政府再於前年11月提出罰則新方案，取代最高罰款額可與營業額10%掛鈎的建議，經參考多國實行的措施，建議罰款金額上限為5,000萬港元，惟商界仍感罰則過重。