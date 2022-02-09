跨境司機減3成　派貨南亞工無罩增風險　業界促本地點對點運貨

有跨境貨車司機先後染疫，影響供港蔬菜數目，令市民新一年要慘捱貴菜。有業界代表指有跨境司機以「派街」模式分發蔬菜，部分所接觸的派貨工人包括南亞裔勞工沒有佩戴口罩，增加感染風險，加上近日有30%司機因有人確診需要隔離，市場對司機需求急增，增加成本並令菜價大幅增加。有議員建議安排跨境司機「點對點」運貨至批發市場，並促港府與內地商討縮減隔離範圍。

現時跨境司機到內地關口接駁場後，需要交車由內地司機載貨，期間會在檢疫站或指定檢疫酒店休息，待完成裝貨後便取車回港運至批發市場，或運送工人到部分地點「派街」。

在現行機制下，若有司機在內地確診，酒店同層或疫站內的司機同需在內地隔離逾兩周。

香港入口蔬菜批發商商會會董陳志偉表示，早兩天因在內地接駁場發現有確診者，故基本上跨境運菜工作全日停頓，有99%蔬菜未能運送抵港。同時司機數量因而減少約30%，加上有約15%司機已醞釀有辭職及面對其他公司高薪挖角，令勞工成本增加。其中，過去司機運送一車蔬菜收費800港元，至今已急升至近3,000港元，間接令菜價上升。

有業界人士又指因現時成本增加，故有公司聘請較廉價勞工，包括南亞裔人士，部分人更被發現上貨期間沒有佩戴口罩。他們認為派貨工人不應乘坐車頭位置，以減低司機與工人多重接觸感染風險。

議員劉國勳指大部分政府批發市場仍有容量，建議跨境司機暫停「派街」模式，應實行「點對點」運貨，即將蔬菜運送到批發市場，再經市場分發。他又促港府與內地商討縮減隔離人士範圍或檢測時間。

漁農界議員何俊賢認為當蔬菜集中運送到批發市場，政府不單可有系統清潔環境，蔬菜統營處亦能掌握蔬菜來源批發價及數目，供公眾查詢。他指市民的憂慮引發恐慌性搶購，建議增加價格透明度，有助穩定菜價。他又指如果批發市場爆滿，亦可覓地建臨時批發市場。