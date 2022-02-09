政府推驗證掃瞄器程式　商戶可上載顧客接種紀錄

政府打算在本月24日推行疫苗通行證，為了方便商戶檢查市民接種紀錄，食物環境衞生署今(9日)更新了「驗證二維碼掃瞄器」的應用程式，程式在掃瞄市民更新版安心出行產生的二維碼後，除了核實該市民接種紀錄，豁免證明書是否仍有效等，同時增設上載接種紀錄的功能，即商戶可以上傳到訪市民的資料。有資訊科技界表示，程式可儲存31天的紀錄，如場所出現大爆發，商戶可應政府要求提供資料，變相「實名制」。

疫苗通行證將會涵蓋23類處所，包括食肆、美容院、健身中心、商場、超市、街市或市集、理髮店等，市民入內必須打針，並由職員以公司儀器掃瞄疫苗紀錄。現時更新版的安心出行在掃瞄處所二維碼後，會生產出有其接種紀錄的二維碼，日後商戶負責人可用驗證掃瞄器掃瞄，其後會顯示該人士已接種多少劑疫苗、豁免證明書是否仍有效，同時新增「上傳紀錄」功能，商戶可輸入個案編號、負責人資料等再上載已儲存客戶紀錄予政府，但程式列明除非政府官員要求，否則不需自行上載資料。

香港資訊科技商會榮譽會長方保橋指，現時安心出行沒有實時追蹤功能，而掃瞄器掃描顧客的針卡二維碼，轉化為加密數據，儲存至應用程式內31天，保障市民私隱。但假如該場所爆疫，政府會要求商戶提供資料，由於針卡涉市民個人資料，如身份證號碼及聯絡電話，可協助當局追蹤同場人士。