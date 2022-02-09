斥不應「一刀切」閂飛髮舖防疫　業界料14天營業額跌8成

本港新冠疫情反覆不斷，政府昨日(9日)公布進一步收緊社交距離措施，擴大受禁表列處所，包括髮型屋在內的6個場所於明日(10日)起須關閉，以致近日有不少市民趕於落閘前剪髮，亦有快剪髮型屋外大排長龍。有業界團體今日(9日)到立法會請願，並預料新措施將導致髮型屋停業的14天內，將損失高達8成營業額，甚至難保在日後因收支不平衡而解僱員工，促請政府以逐步形式實行相關社交措施，不應以「一刀切」停業。

髮型化妝整體形象設計師總會主席譚慧華表示，由於髮型屋是必然性的服務行業，一刀切將令業內從業員「手停口停」，更嚴重影響廣大市民，故今日到立法會請願。譚又指，新措施下業界傾向配合加辣措施，惟不應以一刀切停業形式進行，認為可以參考其他行業，以逐步形式收緊防疫措施，如控制人流、劃分疫苗氣泡區域等。

她續補充，指由疫情爆發至今，髮型屋並不屬疫情「重災區」，加上業界一直配合相關措施，無論髮型師及顧客均有佩戴口罩及進行場地消毒等措施，故業界對是次決定感到無奈。譚指出，髮型屋在今年農曆新年已不及往年爆場，業界更一致估計於停業的14天內，髮型屋營業額會下跌7至8成，加上業內髮型師大部分為自僱人士，被勒令停業，相關人士惟有「手停口停」。另外，僱主儘管14天內不解僱員工，但難保日後因收支不平衡而不解僱。

立法會議員郭偉強表示，若政府仍一意孤行，一刀切關閉髮型屋，就應審視該如何補貼相關從業員。他續指，新一輪抗疫基金6.0，在受眾上應更細緻及更到位，因過往5輪抗疫基金，補貼很多時候只落到僱主手上，僱員毫無保障。