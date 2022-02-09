M+博物館委任Marc Walton　為藏品修復及研究主管

西九文化區M+博物館今日(9日)表示已任命Marc Walton為藏品修復及研究主管，由上周五(4日)起生效，其隸屬於副總監(藏品及展覽)，為館內藏品制定整全的修復方針。

Marc Walton於2013年加入美國西北大學芝加哥藝術學院藝術科學研究中心，出任中心首任高級科學家和西北大學材料科學與工程學教授，並於2018年1月獲任為該中心的聯合總監。

Walton於牛津大學取得考古學博士學位，並於紐約大學獲得藝術史文學碩士，曾任職洛杉磯郡藝術博物館及蓋堤文物保護中心，而任職西北大學藝術科學研究中心期間，亦曾與多間美國及國際文化遺產研究機構合作，領導多個以探討藝術作品為主題的科學研究項目，當中涵蓋人類學和當代藝術等多個範疇。

M+博物館館長華安雅說，Walton在研究及修復領域的成就廣受認可和讚揚，他能支援博物館未來的策展項目，並確保M+藏品系列得以長久保存。Marc Walton則稱，期待與M+全體團隊合作，發展有關修復的論述，並建立全面的科學研究計劃。